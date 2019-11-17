رمضان صبحي يحضر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

يحضر رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي، برفقة شوقي غريب المدير الفني، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده غدا الاثنين في الثانية عشر والنصف ظهرا. الاثنين في الثانية عشر والنصف ظهرا. ويتحدث غريب وصبحي عن مواجهة جنوب أفريقيا بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. أفريقيا بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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