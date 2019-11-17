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الاتفاق السعودي يواجهه العدالة وديا

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يستضيف فريق الاتفاق السعودى  نظيره فريق العدالة مساء اليوم الأحد عل ملعب نادي الاتفاق فى مباراة ودية، في إطار استعدادات الفريقين لمبارايات الدوري.
ويستعد الاتفاق لمواجهة ضيفه اتحاد جدة في

الجولة العاشرة من دوري كأس للمحترفين يوم 24 من الشهر الجاري.
بينما  يتم تأجيل لقاء الهلال والعدالة نظراً لمواجهة الهلال فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني بإياب نهائي دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩.
يحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٠ نقاط، في حين ياتي نادي العدالة فى المركز الرابع عشر برصيد ٨ نقاط. 
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