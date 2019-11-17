إبراهيم عثمان: لن نفطر في لاعبي الإسماعيلي ونمتلك مدرب جيد

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على عدم التفريط فى أى لاعب من لاعبى القوام الأساسى.

وقال عثمان :"لم نتلقى أى عروض لأى لاعب وفى حال توافرها سيتم رفضها بشكل قطاع مهما بلغت الإغراءات من أجل استمرار حالة الاستقرار والانسجام داخل صفوف الفريق وهو ما ينعكس إيجابا

على النتائج".

وأضاف عثمان:"قمنا بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الماضية حاولنا فيها المزج مابين اللاعبين اصحاب الخبرات و الشباب ، وهو مانجح فيه مجلس الادارة حيث أن النادى الاسماعيلى أصبح يضم أصغر معدل أعمار بين أندية الدورى الممتاز وبرغم ذلك يقدم

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اللاعبون اداء مميز وينقصهم المزيد من الانسجام فقط".

وواصل :"نجح مجلس الادارة فى التعاقد مع جهاز فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه قوية وحقق بطولات عديدة فى المنطقه العربية وقارة أفريقيا، وبالفعل بعد مرور بعض الوقت يقوم بأداء رائع مع الفريق ونجح فى تطوير الجانب الهجومى بشكل كبير".

وأختتم رئيس الدراويش حديثه :"نرغب فى استمرار النتائج المميزة والعودة مجددا لدائرة المنافسة على الألقاب وهو ما سيتحقق بالحفاظ على قوام الأساسى".

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