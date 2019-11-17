مخطط أحمال الإسماعيلي يكشف كيفية استغلال فترة التوقف الدولي

كشف الصربى بويان ستماتوفيتش مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن كيفية تعامل الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال مخطط الأحمال أنه يعمل بخطة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين خلال فترة التوقف، فى ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة الموسم الجارى.

وأضاف قائلًا:"حرصت على استغلال فترة التوقف من أجل رصد نواقص

اللاعبين على الصعيد البدنى والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة الحالية".

وواصل قائلًا:"راضٍ تماما عن المرود البدنى الذى قدمه اللاعبين خلال التوقف، قمت برفع الحمل التدريبى من خلال اقامة الحصص البدنية المكثفة على فترتين".

Advertisements

وأستكمل ستماتوفيتش قائلًا :"الفترة الحالية استوجبت تخفيف الحمل البدنى للاعبين

من أجل إلتقاط الانفاس لتجنب تعرضهم للارهاق البدنى ".

وأختتم قائلًا :" فترة التوقف كانت بمثابة فترة اعداد جديدة وسيظهر للجميع حجم التطور البدنى للاعبين بداية من مواجهة بطل الإمارات".

ويستعد الدراويش لمواجهة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ثم يستأنف مشواره بعدها بمسابقة الدورى الممتاز المؤجلة لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا بالقاهرة.