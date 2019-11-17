عبدالرحمن مجدي: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا ولم أرحل عن الإسماعيلي

قال عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى أن تركيزه حاليًا مع المنتخب الأوليمبى من أجل السعى نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020″.

وأضاف :"الجميع حاليا على قلب رجل واحد لاسعاد جماهير الكرة المصرية التى نقدر مدى شغفها للعودة لمنصات التتويج مجددا بعد غياب فضلا عن الوصول

لأبعد مدى فى الأولمبياد".

وواصل مجدى :"لا أفكر بأى شكل من الأشكال فى الرحيل عن النادى الإسماعيلى صاحب الفضل ، أعضاء الجهاز الفنى دائما ما يتواصلون معى ويضعون الثقة فى قدراتى ويحفزونى على تقديم أفضل مالدى".

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واستطرد :"مجلس الإدارة يمنح الجميع مستحقاته فى

الموعد المحدد ،أرغب بالتعاون مع زملائى بالفريق فى تحقيق بطولة تسهم فى اعادة البسمة لجماهيرنا العريضة والتى ارى مدى مساندتها لى سواء من المدرجات أو عبر مواقع التواصل الإجتماعى".

وأختتم مجدي حديثة قائلًا :"الفريق يمر بطفرة هذا الموسم بعد التعاقدات القوية التى أبرمها مجلس الإدارة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى حصد مزيد من الانتصارات والعودة من الإمارات ببطاقة التأهل لدور الــ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".