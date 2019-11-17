نتيجة مباراة البرتغال ولوكسمبورج فى تصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”

يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على نظيره لوكسمبورج اليوم الأحد 17-11-2019، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم على ملعب “خوسي بارثيل” بمدينة لوكسمبورج, فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر, الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، والتي تتصدرها أوكرانيا برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على صربيا التي تتواجد في المركز الثالث، بينما يحتل لوكسمبورج المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب البرتغال الي تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة اليوم بالتصفيات على لوكسمبورج لضمان التأهل إلى “يورو 2020” ومرافقة منتخب أوكرانيا الذي نجح في إنتزاع البطاقة الاولى المؤهلة للبطولة، علماً بأن صربيا ستستضيف أوكرانيا اليوم في ختام التصفيات علي ملعب “ريد ستار ستاديوم”.

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ويسعي كريستيانو رونالدو اليوم الي تحقيق إنجاز جديد مع منتخب البرتغال، حيث يحتاج لتسجيل “هدفين” للوصول إلى الهدف الـ 100 بمسيرته الدولية.

وسجل كريستيانو رونالدو الذي سيكون في مهمة مزدوجة اليوم، 3 أهداف “هاتريك” فى فوز منتخب البرتغال على ليتوانيا بسداسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في تصفيات كأس الامم الاوروبية “يورو 2020”.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره لوكسمبورج فى الجولة السابعة من التصفيات بنتيجة 3/0 والتي أقيمت فى البرتغال.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثانى مباشرة الى النهائيات التى تقام بين يونيو ويوليو المقبلين فى 12 مدينة للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دورى الأمم العام المقبل.