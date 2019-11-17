نتيجة مباراة نيجيريا وليسوثو فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

يحلُ منتخب نيجيريا اليوم ضيفاً ثقيلاً على منتخب ليسوثو ضمن منافسات الجولة الثانية “المجموعة الثانية عشر” من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.
وتقام المباراة بين المنتخبين فى مدينة ليسوثو على ملعب”سيتسوتو”, مساء اليوم الأحد 17-11-2019, فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
ويلعب المنتخبين ضمن المجموعة الثانية عشر والتي تضم الي جانبهم كلاً من منتخب بنين ومنتخب سيراليون.
ويدخل منتخب نيجيريا فى صدارة المجموعة بعد الفوز فى الجولة الأولى أمام منتخب بنين بنتيجة 2/1, وكان قد تعادل لصالح نفس الجولة منتخب ليسوثو مع منتخب سيراليوم بنتيجة 1/1, ويتقابل اليوم منتخب سيراليون مع منتخب بنين قبل لقاء نيجيريا.
ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.
وستقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر
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