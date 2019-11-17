بث مباشر | مشاهدة السودان وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

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أهلاً بكم في البث المباشر لمشاهدة مباراة السودان وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021. المباراة تنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا.
المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وساوتومي، وهي من أصعب المباريات على السودان بطبيعة الحال، بما أن جنوب أفريقيا تمتلك مقومات هجومية عالية.
وخسر منتخب جنوب أفريقيا في مباراة افتتاح هذه التصفيات أمام منتخب غانا بهدفين دون رد ويسعى للتعويض أمام السودان.
وتصدرت السودان المجموعة بفضل فوزها على ساوتومي بأربعة أهداف نظيفة في الخرطوم خلال مباريات الأسبوع الماضي.
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- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” ولمدة 90 دقيقة.
- ???? الذكريات ليست جيدة أمام جنوب أفريقيا بالنسبة لأبناء النيل، فقد لعبت السودان ضد جنوب أفريقيا في شهر سبتمبر 2014 ضمن تصفيات أمم أفريقيا، وخسرت على ملعب المريخ بنتيحة 0-3 سجلهم بينيديكت فيلاكازي “هدفان” وبونجاني ندولولا.
- في نفس التصفيات، خسرت السودان في ملعب موزيس مابيدا بنتيجة 2-1، وكانت جنوب أفريقيا متقدمة بهدفين سجلهما ثولاني سيريرو وتوكيلو رانتي، وأحرز هدف السودان الوحيد صلاح الجزولي في الدقيقة 76.
- ???? معلق المباراة سوار الذهب على قناة بي إن سبورتس القطرية.
- 12″ بووووووم… ثولاني سيريرو يصووووووب من 22 ياردة كرة قوية للغاية تمر بردًا وسلامًا على مرمى السودان فوق العارضة.
- 14″ ألطف يا لطيف على صقور الجديان، كما يقول سوار الذهب، هجمة جديدة من جنوب أفريقيا يتألق في ابعادها حارس مرمى السودان “علي أبو عشرين” بأطراف أصابعه إلى ركنية.
- 15″ خلال أول ربع ساعة من المباراة تشعر وكأن هدف جنوب أفريقيا لن يتأخر كثيرًا..ضغط رهيب من الأولاد على صقور الجديان، يريدون اسقاطهم سريعًا لتجنب المفاجآت، لكن إن شاء الله حمى البداية تمر بسلام
- 16″ المباراة بدأت سريعة جدًا بهجمات مستمرة من اليمين واليسار والعمق لجنوب أفريقيا، لدرجة أننا لا نستطيع التحدث عن التشكيلة حتى الآن..
- 17″ تشكيلة جنوب أفريقيا ????????: “ويليامز، فورمان، هلانتي، هلاتشوايو، ماثوهو، موتجو، فابيلو مورينا، موثيبا، فيري، سيريسو، تاو.
- 17″ تشكيلة السودان ????????: “أبو عشرين، شيبوب، ميرجاني، عبد الله، رمضان عجب، بويا، محمد الرشيد، أكرم الطاهر، حميد، كمال، وليد الشعلة”.
- 18″ ركلة حرة مباشرة لجنوب أفريقيا من مسافة 35 ياردة، اللاعب يفضل تمريرها بدلاً من تسديدها في المرمى بسبب المسافة البعيدة.. يبدو أنه لم يشاهد ما فعله ميسي من نفس المسافة أمام البرازيل أول أمس.
- 25″ تصووووووويبة خطيرة للغاية من خارج منطقة الجزاء، لكن لحسن الحظ تذهب في احضان حارس السودان علي أبو عشرين.
- 26″ السودان يعتمد على الكرات الطولية دون أي بناء صحيح للهجمات من الخلف للأمام، هناك خوف وقلق واضح من اللاعبين.
- 27″ السيطرة لا زالت تامة لجنوب أفريقيا .. واللعب متركز على الجهة اليسرى، وهناك جملة تكتيكية تكرر كلما ذهبت الكرة الى اليسار.. مرور إلى عمق الملعب من الظهير أو الجناح ثم تمهيد الكرة لأحد لاعبي خط الوسط للتصويب من 25-20 ياردة، يجب أن يتفطن المنتخب السوداني.
- 29″ النصف ساعة الأولى تنقضي.. ولا يزال التعادل 0/0، حتى الآن دفاع وحارس السودان في صمود يُشكر، لو أي فريق ربما لانهار، برافو للسودان. الأمور تسير على ما يرام نتمنى أن تكتمل.
- 36″ السودان لا تزال صامدة أمام الضغط الجنوب أفريقيا، الفريق تفطن لقصة الجهة اليسرى وبدأ يغلق المساحات على لاعبي جنوب أفريقيا، الأمر الذي يؤثر على جودة العرضيات المرسلة داخل منطقة الجزاء.
- 40″ السودان محافظة على تمركزها المميز في الركلات الثابتة، كل الركنيات في متناول الدفاع.. الانتشار جيد، والتوقع مثالي لكل التمريرات.
- 41″ ???? رمضان عجب يتعرض لضربة عادية، يسقط ويمثل على الحكم لتخفيف الضغط على زملائه..هذا هو الشغل..لكن يجب أن يطيل في فترة سقوطه أكثر من ذلك!
- 45″ جووول!! للاسف الشديد تتلقى السودان الهدف الأول بتصويبة صاروخية من اللاعب رقم 6 “ليبوجانج فيري” ومن نفس الجهة التي حدثتكم عنها هنا عدة مرات “الجهة اليسرى”.
- 45″ تصويبة ليبوجانج فيري ذهبت أين؟؟ حيث يسكن الشيطان يا أصدقائي!
- 45″ السبب في هذا الهدف ضعف الجهة اليمنى عند السودان منذ بداية اللقاء، وعدم استمرار غلقها من باقي لاعبي الوسط والدفاع، بالاضافة لسوء تشتيت من قلب دفاع السودان رقم 5 “عبد اللطيف سعيد بويا”.
- 46″ انتهاء الشوط الأول بتقدم جنوب أفريقيا 1-0 .. وهكذا ستبدأ جنوب أفريقيا منافسة السودان على المركز الثاني!
- 46″ كان معكم محمود ماهر، أراكم في الشوط الثاني إن شاء الله، ونتمنى أن يتغير الحال بالنسبة للسودان.
- 46″ استراحة قليلة ونعود.. ☕️
- 45″ ???? انطلاقة الشوط الثاني من المباراة، أهلاً بكم من جديد
- 53″ ???? السودان بدأت تتحرر قليلاً في الخطوط الأمامية، مع ضعف ملحوظ في التمريرات والتحركات من دون كرة، وهذا الأمر لا يكمل هجمة واحدة صحيحة منذ بداية الشوط الثاني.
- 57″ مورينو يمرر كرة عرضية أرضية نموذجية نحو موتيبا..لكن أبو عشرين يتدخل في الوقت المناسب ويمسك الكرة.
- 62″ جنوب أفريقيا تستعيد زمام الأمور ، وتسيطر على الملعب من جديد بعد انطفاء حماس لاعبي السودان في أول 10 دقائق من الشوط الثاني
- 65″ ???????? نذار حامد يأخذ مكان محمد الرشيد في تشكيلة صقور الجديان، أول تغيير مدرب السودان في هذه الأمسية.
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