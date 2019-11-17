بث مباشر | مشاهدة السودان وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

أهلاً بكم في البث المباشر لمشاهدة مباراة السودان وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021. المباراة تنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا.

المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وساوتومي، وهي من أصعب المباريات على السودان بطبيعة الحال، بما أن جنوب أفريقيا تمتلك مقومات هجومية عالية.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا في مباراة افتتاح هذه التصفيات أمام منتخب غانا بهدفين دون رد ويسعى للتعويض أمام السودان.

وتصدرت السودان المجموعة بفضل فوزها على ساوتومي بأربعة أهداف نظيفة في الخرطوم خلال مباريات الأسبوع الماضي.

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