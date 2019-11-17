نتيجة مباراة السنغال وإسواتيني فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

في موقعة تكاد تكون سهلة يدخل اليوم أسود التيرانجا ضيفاً ثقيلاً على منتخب إسواتيني والتي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

حيث ينطلق هذا اللقاء السهل من الناحية المتوقعة اليوم الأحد 17-11-2019 على ملعب سومهلولو الوطني بإسواتيني, وذلك فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر, الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

ويحل أسود التيرانجا ضيوفًا بعد الفوز في اللقاء الأول على أرضهم وبين جماهيرهم على الكونغو بهدفين نظيفين مع المدير الفني أليو سيسيه ونجومه ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وإسماعيلا سار ومامادو نيانج وكيتا بالدي.

وقد تعرض منتخب إسواتيني لهزيمة قاسية فى الجولة الأولي بالخسارة بثلاثية نظيفة من منتخب غينيا بيساو جعلته في المركز الأخير من ترتيب المجموعة بلا نقاط لذلك يتطلع لتعويض ذلك في ملعبه اليوم وأمام أسود التيرانجا وهي مهمة شبه مستحيلة.

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ويبحث ساديو ماني ورفاقه عن تعويض خسارة لقبهم في مصر خلال بطولة عام 2019 عندما وصلوا إلى المباراة النهائية أمام الجزائر لكنهم خسروا اللقب بهدف نظيف وذلك على الرغم من كل المحاولات المستمية من ساديو ماني لإدراك التعادل في هذا اللقاء لكن اصطدم بقوة دفاع محاربي الصحراء ليتجرع السنغاليون مرارة الخسارة في مصر, ويأملون في حسم التأهل سريعًا إلى البطولة الكاميرونية.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.