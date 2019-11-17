نتيجة مباراة جنوب أفريقيا والسودان فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يخوض منتخب السودان اليوم مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب جنوب أفريقيا فى اللقاء الثاني لكلا المنتخبين فى المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وستقام المباراة اليوم الأحد 17-11-2019, على ملعب أورلاندو فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا, فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر, الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

ويخوض المنتخب السوداني مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بعد انتصارة علي فريق ساو تومي في المباراة التي أقيمت وأنتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ في الجولة الأولى.

وكان قد خسر منتخب جنوب أفريقيا فى الجولة الأولي أمام منتخب غانا بنتيجة 2/0.

ويتصدر المنتخب السوداني المجموعة الثالثة برصيد ثلاثة نقاط متفوقاً علي المنتخب الغاني من خلال فارق الأهداف، بينما علي الجانب الأخر فيحتل المنتخب الجنوب أفريقي الترتيب الثالث في المجموعة بدون أي رصيد, ويتزيل ترتيب المجموعة منتخب ساوتومي.

وتعتبر مباراة اليوم هي المباراة الثالثة لكلا المنتخبين في تاريخهما, حيث تقابلا فى تصفيات أمم أفريقيا عام 2014, وانتهت مباراة الذهاب بفوز جنوب أفريقيا بنتيجة 3/0 والتي أٌقيمت على ملعب المريخ فى دولة السودان, وفاز جنوب أفريقيا فى لقاء الإياب بنتيجة 2/1 والتي أقيمت فى جنوب أفريقيا.

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ومن هنا يرفع فريق المنتخب الجنوب افريقي شعار الفوز وسهولة المباراة, بينما علي الجانب الأخر فيرفع الفريق العربي السوداني شعار الثأر من اجل عودة هيبتة مرة اخري بين المنتخابات العربية.

فى الشوط الأول تلقى السودان الهدف الأول بتصويبة صاروخية من اللاعب رقم 6 “ليبوجانج فيري” فى الدقيقة 45 وقبل النهاية بدقيقة واحدة.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة لجنوب أفريقيا وسط صمود من صقور الجديان أمام الضغط الجنوب أفريقيي العالي.