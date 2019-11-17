اونلاين | يلا شووت farnce مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش فرنسا kora online كورة لايف

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يستضيف ملعب إيلياسان آرينا مباراة قوية عندما يحل أبطال العالم منتخب فرنسا، ضيف ثقيل على صاحب الأرض والجمهور منتخب ألبانيا، اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة التاسعه من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى لقاء قوى يسعى فيه منتخب الديوك لعمل مباراة قوية بعدما تأهل للبطولة، بينما يسعى أصحاب الارض لعمل مباراة قوية امام بطل كأس العالم الاخير بروسيا عام 2018.

موعد مباراة فرنسا وألبانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يحل منتخب فرنسا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب ألبانيا، فى تمام 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت السعودية، و11:45 بتوقيت الإمارات و8:45 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد الموافق 17/11/2019

فرنسا Vs البانيا.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب فرنسا .

المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

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9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .