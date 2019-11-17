اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة السودان وجنوب افريقيا بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش السودان plus جودة متعددة

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تترقب الجماهير السودانية مباراة صقور الجديان الثانية بالتصفيات الإفريقية أمام البافانا بافانا ، مشاهدة مباراة السوان وجنوب إفريقيا ، وذلك على ملعب أورلاندو معقل فريق أورلاندو بايريتس في ثاني محطات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

السودان يصارع في مجموعة الموت

المجموعة الثانية أو ما يطلق عليها مجموعة الموت نظرا لتواجد 3 منتخبات قوية وعريقة بالمسابقة الإفريقية، حيث يأتي منتخب السودان ونظيره الغاني القوي بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، والمنتخب المغمور ساوتومي وبرينسيب ويسعى الثلاثة الأوائل لخطف بطاقتي التأهل إلى الكان الذي يحمل لقبه منتخب الجزائر.

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وتوج منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 14 يونيو وحتى 21 يوليو الماضيين، أما منتخب جنوب إفريقيا فقد فجر كبرى المفاجآت بإقصائه مصر صاحبة الأرض من دور الستة عشر لكن مشوارهم توقف في دور الثمانية عند محطة منتخب نيجيريا، أما السودان لم يكن حظ في أن تتأهل من الأساس للمسابقة القارية.

توقيت مباراة السودان ضد جنوب إفريقيا

وتبدأ مباراة السودان ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة 17:00 مساء بتوقيت أبو ظبي الإماراتية ، الساعة 17:00 مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة 16:00 مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة 15:00 مساء بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم ، الساعة 16:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 15:00 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 14:00 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 15:00 مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة 14:00 مساء بتوقيت الجزائر، الساعة 13:00 ظهرا بتوقيت الرباط المغربية ، الساعة 13:00 مساء بتوقيت جرينتش وسيكون سوار الذهب واصفا ومعلقا على أحداث مباراة السودان ضد جنوب إفريقيا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

منتخب جنوب إفريقيا بدأ مشواره بالتصفيات الحالية بالخسارة خارج ملعبه في أكرا بهدفين دون رد أمام البلاك ستارز، حيث سجل هدفي النجوم السوداء كل من توماس بارتي نجم أتليتكو مدريد الإسباني ومحمد قدوس، أما منتخب السودان فكانت بدايته قوية حين دك حصون ساوتومي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال يوم الأربعاء الماضي.