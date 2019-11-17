اونلاين | لايف alostora مشاهدة مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار بث مباشر مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار NOW

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السودان وجنوب افريقيا بث مباشر بتاريخ 17-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا، ينهي منتخب جنوب إفريقيا استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة منتخب السودان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب أورلاندو،ويخوض المنتخب السوداني مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية حيث حقق المنتخب السوداني الفوز خلال مباراته أمام منتخب ساوتومي وبرينسيبي ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات، وانتهت المباراة بـ 4 أهداف مقابل لا شئ، ليتمكن المنتخب السوداني من خطف أول ثلاثة نقاط له بعد هذا الفوز ويحتل صدارة المجموعة، حيث يقع منتخب السودان في المجموعة الثالثة برفقة كلاً من منتخب غانا ومنتحب جنوب إفريقيا الذي يخوض مباراته أمام المنتخب السوداني عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، ويدرك منتخب جنوب السودان أن مباراته أمام منتخب السودان مباراة هامة ويجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى نهائي تصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي من المقرر لها أن تقام في الكاميرون.

جنوب إفريقيا Vs السودان.

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ملعب أورلاندو .

المعلق : سوار الذهب .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا