اونلاين | يلا ronaldo شوت مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورج كورة لايف Luxembourg مشاهدة مباراة البرتغال يلا شوت الجديد مجانا Hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا ronaldo شوت مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورج كورة لايف Luxembourg مشاهدة مباراة البرتغال يلا شوت الجديد مجانا Hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مواجهة برازيل أووربا Portugal أمام لوكسمبورج Luxembourg في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة ، مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبرج في الجولة الختامية من دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى اليورو على ملعب خوسي بارثيل.

مباراة البرتغال مسألة حياة أو موت لرونالدو

ويدرك الجميع في البرتغال أن مباراة لوكسمبرج هي مسألة حياة أو موت فالفوز فقط يعني التأهل لنهائيات يورو 2020 والذي يحمل لقبه رفقاء كريستيانو رونالدو، وأي نتيجة أخرى معناها الإطاحة بالفريق من التصفيات خاصة أنه في نفس الوقت تقام مباراة صربيا ضد أوكرانيا على ملعب الأول.

منتخب البرتغال عانى كثيرا في التصفيات الحالية خاصة في ظل المنافسة الشرسة على بطاقتي العبور لنهائيات اليورو، من أوكرانيا "المتأهلة كأول المجموعة"، وصربيا التي تسعى للفوز على الأوكران وانتظار هدية من لوكسمبرج .

ونجحت البرتغال في فرض سيطرتها على ليتوانيا في لقاء الجولة الماضية بالفوز عليها بستة أهداف دون رد كان لكريستيانو رونالدو نصيب الأسد منها بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليرد على المشككين في قدراته وقوته البدنية في الآونة الآخيرة ومنهم المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس وذلك على خلفية ديربي الكالتشيو أمام ميلان وتبديل الدون في منتصف الشوط الثاني.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام لوكسمبرج:

Advertisements

في حراسة المرمى: روي باتريشيو

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبين دياز – رافائيل جيريرو

في خط الوسط: دانيلو بيريرا – جواو ماريو – برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: جونسالو باتسينسا – كريستيانو رونالدو – بيرتاردو سيلفا.

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة تحكيم مباراة اليوم الحاسمة بين البرتغال ضد لوكسمبرج للحكم الإسباني الشهير خيسوس خيل مانزانو ويعاونه كل دييجو باربيرو سيفيا، وانخل نيفادو رودريجيز، في حين سيكون الحكم الرابع هو كارلوس ديل سيرو جراندي.

ترتيب المجموعة الثانية التي تضم البرتغال:

كما أن ترتيب المجموعة الثانية يأتي على هذا النحو، في الصدارة أوكرانيا وقد حجزت مكانها باليورو برصيد 19 نقطة، تليها البرتغال برصيد 14 نقطة، ثم صربيا 13 نقطة، أما لوكسمبورج فيأتي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وتتذيل ليتوانيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.