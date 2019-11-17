رياضة | النجم الساحلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأزمات مازالت تلاحق فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، في الآونة الأخيرة قبل مواجهة النادي الأهلي، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا.

الاستقالات تتوالى في النجم الساحلي قبل موقعة الأهلي

وبدأت الأزمات من داخل مجلس الإدارة حينما أعلن كريم حجي المدير الرياضي، التقدم بإستقالته في وقت سابق من منصبه إعتراضا على قرار مجلس الإدارة بإستمرار رفيق المحمدي، على رأس القيادة الفنية للفريق رغم سوء النتائج.

وتوالت الاستقالات حيث أعلن نائب رئيس النادي عن التقدم ﻻيضا بالاستقالة من منصبه دون إبداء أي أسباب مكتفيا بإعلانها عبر الصفحة الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأخيرا أعلن رضا شرف الدين رئيس النادي، التقدم بإستقالته أيضا من منصبه دون إبداء أي أسباب أيضا، قبل أن يرفض مجلس الإدارة إستقالته بالإجماع فيما بعد.

الإصابات تلاحق الفريق التونسي قبل موقعة رادس

وتأكد غياب وليد كريدان حارس مرمى الفريق، عن مواجهة الأحمر بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرض لحادث مروري آليم. وخضع حارس مرمى الفريق الساحلي، لبعض الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت إحتياجه لإجراء جراحة عاجلة وبالتالي يغيب لما يقرب من 9 أشهر عن الملاعب.

كما أكدت تقارير صحفية تونسية اليوم، عن تلقى الجهاز الفني للنجم الساحلي، لصدمة أخرى وهي تعرض عامر العمراني مدافع الفريق، لنفس الإصابه بقطع في الرباط الصليبي. Advertisements

وأوضحت التقارير، أن العمراني سقط مصابا خلال مباراة ودية خاضها الفريق مساء أمس السبت ضد النادي الرياضي البنزرتي، استعدادا لدوري الأبطال.

وأشارت التقارير التونسية، أن إصابة العمراني، هي الثالثة له في مسيرته الرياضية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تمزق الأربطة المتقاطعة في الركبة.

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي، في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال. ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الفريق الأول إلى تونس يوم 26 من الشهر الجاري، والدخول في معسكر مغلق لمدة يومين قبل المواجهة المرتقبة في بداية مشوار المعترك الإفريقي، خاصة أن المباراة تعد أحد القمم المنتظرة للجماهير في القارة السمراء.