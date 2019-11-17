رياضة | بعثة الهلال تسافر إلى طوكيو لمواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الهلال تسافر إلى طوكيو لمواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفضل الجهاز الفني السفر مبكرا؛ لضبط الساعة البيولوجية للاعبين، وليعتادوا على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، ولتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

وستبدأ التدريبات الجماعية للفريق في جنوب طوكيو، استعدادا للنهائي الآسيوي.

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ومن المقرر أن ينقل معسكر الهلال الإعدادي من طوكيو إلى سايتاما قبل 48 ساعة من إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.