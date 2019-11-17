رياضة | جريزمان يطعن برشلونة في تصريحات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يطعن برشلونة في تصريحات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة أن إحراز الأهداف أمر لا يشغله بل ما يشغله هو مساعدة زملائه في الفريق الكتالوني.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية :"أنا لاعب يفكر في الفريق أولا إن إستطعت التسجيل سيكون الأمر جيدا لكنه ليس هدفي الأساسي".

وتابع :"البارسا ليس نادي سهل كي تتأقلم فيه، أنا في نادي جديد، فريق جديد، تكتيك جديد و مركز جديد لكن... حسنا يجب العمل".

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وتابع :" أنا فخور بالمكان الذي أنا فيه، العمل وحده هو من سيعطيك المكافئة، أعلم أنني إن أخذت ثقة بنفسي كل الأمور ستسير بسلاسة".

وواصل :"أتطلع أن أكون لاعب مهم في النادي، أن أحصل على دقائق لعب كافية، أن أسجل الكثير من الأهداف و أمنح الكثير من التمريرات الحاسمة، التأهل في دوري الأبطال، أن نتصدر الدوري و أن أكون جاهزا للمنتخب في شهر مارس و لبطولة اليورو 2020".

وعن يورو 2020 قال :"كل بطولة تلعبها تريد أن تفوز بها لكن الأمر سيكون صعبا ، كوننا أبطال العالم لا يعني أننا سنفوز 3-0 و 4-0 و نتأهل للنهائي الأمر سيكون معقدا".