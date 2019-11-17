رياضة | اخر اخبار محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخر اخبار محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخر اخبار محمد صلاح، يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوي الكاحل في الفترة الماضية.

اخبار اصابة محمد صلاح

وسعي محمد صلاح للتواجد مع المنتخب الوطني في الفترة الحالية تحت قيادة حسام البدري إلا أنه غادر معسكر المنتخب لعدم قدرته على التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة مانشستر سيتي ببطولة الدوري.

وابتعد صلاح عن المشاركة مع المنتخب الوطني في لقاء كينيا السابق الذي تعادل فيه الفراعنة بهدف لمثله كما سيغيب عن اللقاء المقبل أمام جزر القمر في الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

انتقالات ليفربول وموقف محمد صلاح

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول دخول الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الريدز في ظل كثرة الإصابات التي يعاني منها لاعبيه.

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وذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية بأن كلوب وضع 3 مهاجمين للتعاقد مع أحدهما وتعويض غياب محمد صلاح والذي يعاني من الإصابة في الأنكل تعرض لها في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضافت الصحيفة بأن كلوب وضع عينه على الثلاثي لورينزو إينسينو لاعب نابولي وهاري ويلسون المعار لبورنموث، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

وكشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد في إنجلترا بأن كلوب المدير الفني للريدز يسعى لتدعيم فريقه بلاعبين جدد في يناير المقبل من أجل المنافسة على الألقاب هذا الموسم.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 34 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن.

مشاركة محمد صلاح مع ليفربول

يأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي من جاهزية محمد صلاح نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة مع الفريق في مباراة كريستال بالاس في الاسبوع المقبل بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.

وكان صلاح قد شارك في انتصار ليفربول العريض على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ونجح في هز شباك الضيوف بهدف من ضربة رأسية في الدقيقة 13 من الشوط الأول وهي اخر اخبار محمد صلاح.