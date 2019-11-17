رياضة | 2 مقابل 2.. خريطة رينيه فايلر لصفقات الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 مقابل 2.. خريطة رينيه فايلر لصفقات الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ملامح الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بداية من الموافقة على رحيل النجمين جيرالدو ووليد أزارو حال وصول عروض جدية لهما.

ووافق فايلر لإدارة النادي الأهلي على الاستغناء عن جيرالدو وأزارو بشرط توفير البديل المناسب لوليد أزارو إذا تم بيعه في الميركاتو الشتوي.

وطلب فايلر التعاقد مع مهاجم صريح وجناح أيمن في الميركاتو الشتوي على أن يتم تأجيل التعاقد مع مدافع فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل وذلك رغم المنافسة الحالية مع الزمالك على لقب الدوري المصري.

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وأبدى الخواجة إعجابه بالثنائي الصاعد العربي بدر لاعب الوسط الفريق ومحمد عبد المنعم المدافع الصاعد متعهدَا بالاعتماد عليهما في المستقبل القريب.