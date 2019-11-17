رياضة | اكتمال وصول الدول المشاركة فى الكأس الإقليمي الأول للفربول بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال وصول الدول المشاركة فى الكأس الإقليمي الأول للفربول بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتمل وصول الدول المشاركة فى الكأس الاقليمى الأول للفربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021 والتى تسضيفها مصر برعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والتى تنطلق فعالياتها اليوم الاثنين 18 نوفمبر وتستمر حتى 21 من نفس الشهر لاختيار 6 فرق تمثل المنطقة من بين 45 فريقيا يشاركون فى لعبه الفلوربول ضمن الرياضات السبع التى تشهدها الالعاب العالمية الشتوية .

وكانت بعثة المغرب هى اول البعثات التى وصلت القاهرة تبعتها بعثة السعودية ثم بعثة الكويت ثم الامارات واخر البعثات كانت الاردن ، وعقد فى السابعة من مساء الاحد اجتماعا لرؤساء الوفود المشاركة والمدراء الفنين، على ان يعقد صباح الاثنين الاجتماع الفنيى للمدربين .

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ويشارك فى الكأس الاقليمى الاولى للفلوربول 104 لاعبا ولاعبه بينهم 68 لاعبا و24 لاعبا و12 شريكا حيث تشهد التصفيات مباريات للذكور واخرى للاناث ومباريات للفرق الموحدة والتى يضم الفريق لاعبون من ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب لاعبين من غير المعاقين .

وصرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى بأن حفل الافتتاح وجميع المباريات سوف تقام على صالة وزراة الشباب والرياضة بالسادس من اكتوبر وان حفل الافتتاح سوف يشهد حضور الدكتورة غادة والى رعاية الالعاب والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى الى جانب سفراء الدول المشاركة فى الكأس وسفير السويد التى تيتضيف بلاده الالعاب العالمية .

وان مراسم حفل الافتتاح سوف تقاوم وفق القواعد الاولمبية من دخول الاعلام ثم دخول اللاعبين ، ودخول علم مصر الدولة المنظمه بعد دخول بعثة مصر ، ثم يعزف السلام الزطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم كلمه اللاعبين يلقها احد لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى ، ثم كلمة الاولمبياد الخاص المصرى يلقيها المهندس هانى محمود ثم كلمة الاولمبياد الخاص الدولى يلقيها المهندس ايمن عبد الوهاب ثم كلمة راعى الكاس الدكتورة غادة والى والتى تعطى الاذن بانطلاق الكاس يخرج بعدها اللاعبون ثم دخول علم الكاس ورفعه تبعه قسم اللاعبين وقسم المدربين والحكام ،وهناك فقرة فنية من الفنون الشعبية بمشاركة لاعبين من الاولمبياد الخاص المصرى ، ثم عرض فيديو عن الالعاب العالمية الشوية بالسويد 2021 ، لتدخل بعدها الشعلة الاولمبية ليتم ايقادها فى ارض الملعب وبعدها فقرة فنية من التنورة وتختتم الافتتاح لتبدأ بعده الى مباريات التصفيات .