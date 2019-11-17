رياضة | راموس يرحب بعودة رونالدو لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يرحب بعودة رونالدو لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رأي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي للملكي من جديد.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن راموس رحب بعودة رونالدو من جديد لريال مدريد بعد أنباء ترددت برحيله عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم الجاري.

وتوترت علاقة رونالدو مع مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري بعدما قام المدرب باستبداله مرتين على التوالي من الملعب وهو ما آُثار غضب اللاعب.