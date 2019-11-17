رياضة | صفقة القرن بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إنجليزية إن مانشستر يونايتد سوف يسعى للحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد في يناير المقبل في صفقة قد ترى النجم الفرنسيبول بوجبا يسير في الاتجاه المعاكس.

أتى ويلشمان على بعد لحظات من إتمام عملية النقل إلى فريق جيانسو الصيني خلال فصل الصيف ، فقط حتى تنتهي الصفقة في الساعة الحادية عشرة.

أعلن بوجبا ، من ناحية أخرى ، أنه يريد "تحديًا جديدًا" في يونيو ويبدو أنه سيغادر أولد ترافورد الصيف المقبل.

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ووفقًا للصحيفة الإنجليزية "ذا صن" ، يمكن أن يحدث تحرك لبيل في وقت مبكر من شهر يناير ، ومن المحتمل جدًا أن يطلب مدريد أن يكون بوجبا جزءًا من الصفقة.

قدم ريال مدريد بالفعل عرضًا من اللاعب جيمس رودريجيز بالإضافة إلى 27.4 مليون جنيه إسترليني ، وهو ما رفضه يونايتد.

بينما يحرص المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشدة على بول بوجبا ، فإن جاريث بيل عازم على مغادرة سنتياجو بيرنابيو بعد غضبه من مدرب ريال مدريد بسبب تهميش دوره مع الفريق.