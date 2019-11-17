رياضة | ريال مدريد يرمي جاريث بيل "طعما" للصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرمي جاريث بيل "طعما" للصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الأحد فإن مسئولو النادي الملكي يدركون جيدًا أن بيل يرغب في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية فإن ريال مدريد يسعى لاستغلال رغبة بيل في الانضمام لليونايتد من أجل إتمام التعاقد مع بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعلم تمامًا رغبة مانشستر يونايتد في ضم جاريث بيل لتعزيز صفوفه بعد بدايته المتواضعة هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة بأنه في حالة عدم إتمام الصفقة في يناير المقبل فربما تتأجل إلى الميركاتو الصيفي لكي تتم.