رياضة | الشارقة الإماراتي يهزم الوكرة القطري ويحرز برونزية اليد الآسيوية بكوريا الجنوبية

واصل رجال الشارقة لكرة اليد صحوتهم القارية، بعد سيطرتهم على البطولات المحلية، في السنوات الثلاث الأخيرة، وتمكنوا من الصعود على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت 7 نوفمبر في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية بمشاركة 11 فريق، واختتمت الأحد 17 نوفمبر،

وذلك باحراز الشارقة للميدالية البرونزية والمركز الثالث، بتغلبه على فريق الوكرة القطري في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 21- 20.

ليؤكد الشارقة نتائجه الإيجابية بالصعود للمربع الذهبي في الثلاث مشاركات الأخيرة، حيث حقق المركز الرابع في الهند 2018، وأحرز الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة بالكويت 2019.

«نادي الشارقة» يهدي «انجاز اليد» لحاكم الشارقة

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أهدى سعادة اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، إنجاز فوز رجال كرة اليد بالميدالية البرونزية الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي وجماهيره الوفية.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ببعثة فريق رجال كرة اليد برئاسة سعادة محمد عبيد الحصان، وبأداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، خلال مشاركاتهم الناجحة في البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بكوريا الجنوبية، وحصولهم على الميدالية البرونزية

ومن جهته قال سعادة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية :

« الحمد لله على النتيجة، وحصولنا على الميدالية البرونزية، وصعود الشارقة على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي، وهذا يدل على تطور الفريق وعلى قدرته على مجاراة أبطال القارة، كنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل بالوصول إلى المباراة النهائية، وأعتقد أن كل من شاهد أداء الشارقة أشاد بالفريق وبقدرته على لعب النهائي، ولكن في الأخير سعداء بما ححقناه في ظل ظروف معاكسة واجهتنا باصابة أكثر من لاعب مؤثر، وأشكر اللاعبين على روحهم العالية واصرارهم على التتويج بميدالية.»

كما توجه رئيس البعثة بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة سعادة سالم الشامسي ونائبه سعادة محمد بن هندي، على دعمهم وتوفير كل متطلبات الفريق، وكذلك إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل لرجال كرة اليد.