رياضة | حارس جنوب إفريقيا يهدد منتخب مصر قبل مواجهة نصف نهائي "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس جنوب إفريقيا يهدد منتخب مصر قبل مواجهة نصف نهائي "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دارين جونسون حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة، عن مواجهة منتخب مصر المرتقبة، والتي ستقام في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والمقامة في القاهرة.



وقال الحارس إن الفوز على مصر أمر ضروري للغاية، مؤكدا أن السبب في ذلك هو أن الفوز في تلك المباراة سيضمن لهم مكاناً في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو العام المقبل، وكذلك الوصول للنهائي وفرصة تحقيق اللقب.



وتطرق للحديث عن عدم استقباله أي أهداف في البطولة حتى الآن قائلا: "من الرائع أن أكون حارس المرمى الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف خلال مباريات البطولة، ولم يكن ذلك ممكنا إلا في وجود دعم كامل من زملائي في الدفاع والهجوم".