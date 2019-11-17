رياضة | مفاجأة.. فالفيردي هو صاحب قرار الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فالفيردي هو صاحب قرار الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة حقيقة الأنباء التي تتردد في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل الإسباني أرنستو فالفيردي من تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب نفس العدد من النقاط.

وقال أبيدال في تصريحات لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" :"لقد تحدثنا عن ذلك مؤخراً لكن القرار يعود لفالفيردي،هو من سيسحم هذا الأمر".

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وعن رغبة فالفيردي في البقاء على رأس القيادة الفنية قال فيدال :"كل هذا يعتمد على النتائج ويبدو أن ارنستو يحب مهنة التدريب".

وتابع :"يجب أن نكون دائماً على استعداد لكن يمكنني أن أؤكد أنه لم نتحدث إلى أحد حتى الآن, سنرى ما سيحث فيما هو قادم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق عن اقتراب فالفيردي من الرحيل عن تدريب برشلونة في ظل عدم الدعم الذي يلقاه من جانب الجماهير.