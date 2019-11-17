رياضة | عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بالموافقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل على رحيل النجمين جيرالدو ووليد أزارو حال وصول عروض جدية لهما.

ونقل فايلر لإدارة النادي الأهلي ضرورة الاستغناء عن اللاعبين بشرط توفير البديل المناسب لوليد أزارو إذا تم بيعه في الميركاتو الشتوي.

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وطلب المدرب السويرسري التعاقد مع مهاجم صريح وجناح أيمن في الميركاتو الشتوي على أن يتم تأجيل التعاقد مع مدافع فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل وذلك رغم المنافسة الحالية مع الزمالك على لقب الدوري.

وأبدى الخواجة إعجابه بالثنائي الصاعد العربي بدر لاعب الوسط الفريق ومحمد عبد المنعم المدافع الصاعد متعهدَا بالاعتماد عليهما في المستقبل القريب.