رياضة | عاجل.. بيراميدز يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق خلال إحدى تدريبات الفريق في معسكره بالمغرب.

ويخوض فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر معسكرًا خارجيًا في الوقت الحالي بالمغرب، وذلك استعدادَا للمرحلة المقبلة، حيث يواجه أسوان في الدوري المصري، ثم يخوض مواجهة رينجرز بدوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

وأعلن الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز بأن إصابة عبد الله السعيد عبارة عن كدمة قوية في الركبة اليمنى، أثناء تدريبات الفريق في معسكره بمدينة مراكش بالمغرب.

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وأضاف طبيب بيراميدز بأن الجهاز الطبي قام بإجراء أشعة مقطعية على الفور لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها السعيد قبل العودة للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة أسوان يوم 27 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعهم من خلال 5 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

