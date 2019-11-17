رياضة | الوفود الاجنبية: تنظيم مصر لكأس العالم للسلاح مثالى ..والاهرامات ابهرتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفود الاجنبية: تنظيم مصر لكأس العالم للسلاح مثالى ..والاهرامات ابهرتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشادت الوفود الاجنبية المشاركة فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020 و المقامة حاليا بالقاهرة بالتنظيم الرائع للبطولة .

واكد اللاعبون الاجانب ان التنظيم مثالى للغاية ولم يترك الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى اى ثغرة مهما كانت صغيرة يكون من شأنها التاثير سلبا على هذا التنظيم .

قال اللاعبون ان توقيتات بداية ونهاية المباريات محددة بدقة شديدة للغاية وكل ما يخص البطولة من تعليمات وتوجيهات واضح وصريح ومعلن كتابة ولا يوجد أى استثناءات على الاطلاق وهو ما فرض بدوره حالة من الانضباط والالتزام فى كل شئ.

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اوضح اللاعبون ان فى مصر تحديدا تلعب وكأنك فى بلدك حفاوة وكرم وتعامل راق للغاية فى كل مكان بداية من لحظة الوصول الى المطار ومرورا بفندق الاقامة وصالة اللعب وأى مكان تذهب اليه لذا لا تشعر بالغربة ابدا .

واضاف اللاعبون إن الانبهار الاكبر كان بزيارة الاهرامات احدى عجائب الدنيا السبع فهى لا يمكن وصفها ومهما تكررت زيارتها لا يوجد امامك سوى الانبهار بها فى كل مرة .

واخيرا وجه اللاعبون الشكر إلى الاتحاد المصرى للسلاح وكل فريق العمل فى البطولة سواء من الاتحاد او المتطوعين الشباب الذين كانوا واجهة مميزة لبلد الفراعنة .