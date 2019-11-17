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برشلونة يقاتل ريال مدريد وتشيلسي من أجل موهبة برازيلية

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مصطفى صابر 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

أفادت تقارير أن برشلونة انضم إلى السباق من أجل الحصول على خدمات موهبة الدوري البرازيلي .

دخل اللاعب رينير البالغ من العمر 17 عامًا فريق فلامنجو الأول هذا الموسم وساهم بأربعة أهداف ويساعد في 12 مباراة مع الفريق البرازيلي.

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سبق لريال مدريد أن يكون له مصلحة في المهاجم ، في حين يقال إن يقاوم مدافع منتخب البرازيل تحت 17 سنة.

ووفقًا لموندو ديبورتيفو ، فإن برشلونة الآن في البحث عن أمريكا الجنوبية ، حيث اتصل الأبطال الإسبان بفلامنغو للاستفسار عن مدى توفر اللاعب الشاب.

راينر ، الذي يعمل إلى حد كبير كلاعب خط وسط مهاجم ، تمكن من تسجيل خمسة أهداف في 10 مباراة مع منتخب بلاده تحت مستوى 17 عامًا.

تم ذكر كل من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد كمقدمين محتملين للاعب الذي لديه عقد في ماراكانا حتى أكتوبر 2024.

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