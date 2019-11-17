شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاهد تلخص عُقدة الكرة المصرية أمام جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير وأنصار الكرة المصرية مواجهة منتخبها الأولمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي، في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تحتضنها مصر في نوفمبر الجاري.

ويتطلع منتخبنا الأولمبي لعبور عقبة «الأولاد» من أجل التأهل رسمياً لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في الصيف المقبل، حيث تصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكان للأولمبياد المقبلة.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية أمام نظيرتها الجنوب أفريقية، تعددت خسائر وأوجاع أبناء النيل وتحطمت طموحاتهم في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية بالمحافل القارية، وهو ما يسعى منتخبنا الأولمبي لعدم تكراره في موقعة الثلاثاء المقبل.

التقرير التالي نرصد من خلاله 7 مشاهد مؤلمة للكرة المصرية أمام نظيرتها الجنوب أفريقية.

وداع مخزٍ لمنتخب مصر الأول من أمم أفريقيا

حالة من الصدمة والإحباط عاشتها جماهير الكرة المصرية عقب الخسارة الصاعقة للفراعنة أمام جنوب أفريقيا بربع نهائي أمم أفريقيا 2019 بملعب القاهرة الدولي، وتبخر أحلام المصريين مبكراً في معانقة اللقب وسط أنصارهم.

«الأولاد» يطيحون بحسن شحاتة

حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للكرة المصرية صاحب الألقاب الثلاثة لكأس أمم أفريقيا مع منتخب الفراعنة، تسبب الإخفاق أمام منتخب جنوب أفريقيا وتبخر حلم التأهل للكان 2012 في رحيله عن منصبه مديراً فنياً لمنتخبنا بعد 7 سنوات أكثر من رائعة، حيث كانت الخسارة أمام «الأولاد» في جنوب أفريقيا ثم التعادل في القاهرة سلبياً بمرحلة التصفيات كفيلين بالإطاحة بالمعلم.

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كابوس أهلاوي مزعج

ويتلقى الأهلي خسارة هي الأثقل في تاريخه الأفريقي بل في تاريخ جميع أندية الكرة المصرية ببطولات القارة، بخماسية نظيفة على يد صن دوانز الجنوب أفريقي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، في كابوس مزعج للكرة المصرية بشكل عام ولأنصار التتش بشكل خاص.

التاريخ يمنج جنوب أفريقيا التميز على المستوى الدولي

على المستوى الدولي والمباريات التي جمعت منتخبي مصر وجنوب أفريقيا للكبار، كانت الغلبة لمصلحة «الأولاد» كواحد من المنتخبات القليلة على مستوى القارة التي تتفوق تاريخياً على الفراعنة، فخسرت مصر في 7 مناسبات مقابل 4 انتصارات فقط وتعادل وحيد، واستمر المنتخب المصري الأول دون تحقيق أي انتصار أو تسجيل أي هدف خلال أخر 4 مواجهات جمعته بمنتخب جنوب أفريقيا.

صن داونز يتلاعب بالزمالك

وخلال مشوار فريق نادي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 يخسر أمام نظيره صن داونز في 3 مباريات من أصل 4 جمعت الطرفين خلال مشوارهما بالمسابقة، فخسر الأبيض «رايح جاي» امام بطل جنوب أفريقيا في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر بثلاثية في ذهاب نهائي المسابقة على يد المنافس ذاته ويفشل في التتويج باللقب.

أورلاندو يقهر القطبين

وخلال مشاركة الأهلي والزمالك بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2013، يتعرض الزمالك بخسارة قاسية على يد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/1، ومن قبلها خسارة قاسية للأهلي هي الأثقل في تاريخه الأفريقي على ملعبه على يد الفريق ذاته بثلاثية نظيفة في ملعب الجونة، قبل أن يستفيق الفريق الأحمر ويحصد اللقب على حساب أورلاندو في النهائي.

أورلاندو يطيح بالأهلي من الكونفدرالية

يبقى أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي هو النادي الوحيد على مستوى القارة الأفريقية الذي استطاع الحاق الهزيمة بالأهلي مرتين على ملعبه ووسط جماهيره خلال تاريخ النادي الأحمر في بطولات أفريقيا، حيث تجرع أبناء التتش الخسارة ذهاباً إياباً أمام بطل جنوب أفريقيا في نصف نهائي الكونفيدرالية 2015، والتي كان يحمل بطل مصر لقبها أنذاك.