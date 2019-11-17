شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤمن» ملك جديد على عرش الإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت حالة من الفرحة داخل الاتحاد المصرى للإسكواش وبين عشاق وجماهير الإسكواش المصرى بعد الإنجاز الجديد الذى أضافه طارق مؤمن، المصنف الثانى عالميا، ولاعب المنتخب المصرى، بتتويجه بلقب كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه الثمين والمستحق على المصنف الرابع النيوزلندى بول كول بنتيجة أشواط ٣/ صفر، فى المباراة النهائية التى أقيمت أمس بالملعب الزجاجى بمجمع خليفة للتنس والإسكواش بقطر.

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وأدى طارق مؤمن، بطل العالم الجديد، واحدة من أفضل مبارياته فى تاريخه وأظهر تفوقه فى الأشواط الثلاثة التى حسمها بنتيجة ١١- ٨ و١١- ٣ و١١- ٤ فى أقل من ٤٥ دقيقة. ولم يتمالك طارق مؤمن نفسه بعد فوزه باللقب وانهمر فى البكاء وسط تصفيق حار وتشجيع كبير من الحاضرين للمباراة النهائية وقال أمير وجيه، المدير الفنى للمنتخب، إن طارق حقق إنجازا كبيرا وأضاف لقبا غاليا فى مسيرته داخل ملاعب الإسكواش، خصوصا أنها المرة الأولى له للفوز ببطولة العالم البطولة الأقوى والأهم فى العالم. وأثنى وجيه على المستويين الفنى والبدنى الذى ظهر به طارق مؤكدا أنه ثأر للاعبين المصريين مروان الشوربجى وزاهد شيرين وعمرو مسعد الذين تفوق عليهم النيوزيلندى بول كول.

من جانبه، أعرب طارق مؤمن، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه باللقب العالمى للمرة الأولى فى تاريخه، وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «خضت مباريات صعبة وبطولة هى الأقوى وقاتلت على اللقب الذى تحقق بفضل مساندة زوجتى بطلة العالم رنيم الوليلى. وأكد أنه تعرض لإصابة فى الشوط الثالث «لكننى تحاملت على نفسى من أجل تحقيق حلم حياتى».

وأوضح طارق مؤمن أن سر بكائه بعد نهاية المباراة هو ابتسام الحظ والتوفيق له بعدما وقفا حائلا أمام تحقيق حلمه خصوصا فى نسخة العام الماضى التى خسرها فى المباراة النهائية أمام على فرج وقال: «تعرضت لظروف صعبة ومعوقات كثيرة فى عدد من البطولات السابقة لكننى قاتلت على حلمى حتى حققته».