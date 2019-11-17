شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي: هدفنا التأهل للأولمبياد.. ولا أفكر في الرحيل عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن تركيزه حاليًا منصب مع منتخب مصر الأولمبي، من أجل السعى نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقدم لاعب الإسماعيلي أداءا مميزا مع شباب الفراعنة وساهم في التأهل للدور المقبل بعد مشاركته في المباريات الثلاث الماضية بدور المجموعات أمام منتخبات مالي وغانا والكاميرون.

Advertisements

وقال عبدالرحمن مجدي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي: «الجميع حاليا على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير الكرة المصرية التي نقدر مدى شغفها للعودة لمنصات التتويج مجددا بعد غياب فضلا عن الوصول لأبعد مدى في الأولمبياد».

وأكمل: «لا أفكر بأي شكل من الأشكال في الرحيل عن النادي الإسماعيلي صاحب الفضل، أعضاء الجهاز الفني دائما ما يتواصلون معي ويضعون الثقة في قدراتي ويحفزوني على تقديم أفضل مالدي».

وأضاف: «مجلس الإدارة يمنح الجميع مستحقاته في الموعد المحدد، أرغب بالتعاون مع زملائي بالفريق في تحقيق بطولة تسهم في إعادة البسمة لجماهيرنا العريضة والتي أرى مدى مساندتها لي سواء من المدرجات أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي».

واختتم: «الفريق يمر بطفرة هذا الموسم بعد التعاقدات القوية التي أبرمها مجلس الإدارة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في حصد مزيد من الانتصارات والعودة من الإمارات ببطاقة التأهل لدور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال».