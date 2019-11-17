شكرا لقرائتكم خبر عن جون تيري يكيل المديح لـ«تريزيجيه»: يسير على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جون تيري، المدرب المساعد في فريق أستون فيلا، باللاعب الدولي المصري محمود تريزيجيه، مؤكدًا أنه يسير على الطريق الصحيح.

وقال «تيري» في تصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد الإماراتية: «تعجبني طريقة تفكيره وتركيزه، وأتوقع أن يخطف النجومية قريباً، وإن كنت أتمنى أن يستمر في صفوف أستون فيلا«.

وأضاف: «يمتلك الحماس والروح، ويقدم جهدًا كبيراً في المباريات والتدريبات، وكان يحتاج للتركيز في ترجمة الفرص أمام المرمى، وتحسن في هذا الجانب، وهو ما جعله يسجل الأهداف في آخر مباراتين بالدوري، مع مرور الوقت فإنه سيواصل هذا الأداء القوي».