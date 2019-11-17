نادي الزمالك يستعد لإطلاق قناة فضائية خاصة .. ننشر التردد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستعد نادي الزمالك الرياضي المصري، لإطلاق قناة فضائية خلال الساعات القادمة عبر القمر الصناعي نايل ساعات، وذلك بعد إستكمال كافة الترتيبات، حسبما أفاد رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور .



وستخصص القناة لمتابعة كافة أخبار نادى الزمالك وكافة أخبار الفريق ومشاهدة كواليس الزمالك ومباريات الفريق الأبيض بالدوري المحلي وببطولة كأس مصر، ومشاهدة كل ما يخص الفريق خلال الفترة القادمة، عبر قناة الزمالك، التى ستعبر عن رأي الزملكاوية فى كل المواضيع التى تخص القلعة البيضاء ومحاورة كل الأطراف وبوجود كل نجوم الزمالك السابقين والحاليين وأقوى الضيوف خلال برامج القناة التى ستنطلق خلال ساعات على نايل سات.

وستبث قناة الزمالك على التردد 11449 الترميز: 27500 استقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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ومن المتوقع أن تبث القناة من ستوديهات قناة Dmc والذي يحتوي علي أحدث المعدات وأجددها بعدما أعلن رئيس الزمالك عن تأجيرها لبث قناة الزمالك التى ستمون مميزة فى الإعلام الرياضي، ، مما سيقدم أفضل جودة وصورة للمشاهد الرياضي للقناة علي تردد 11449، معدل ترميز 27500 وإستقطاب أفقي .

وسيقوم خالد الغندور قائد الزمالك السابق والإعلامى بقيادة برنامج الزمالك اليوم والذى سيذاع يوميا على قناة الزمالك الجديدة والذى سيناقش كل القضايا التى ستطرح على الساحه الرياضيه، ليعبر عن رأى نادى الزمالك فيها، وسيقوم أحمد جمال أيضا الإعلامى بتقديم برنامج الزمالك اليوم رفقة خالد الغندور، وستضم القناة العديد من المذيعيين الذى سيعبروا عن رأى نادى الزمالك فى كل الإمور التى تطرح على الساحه الرياضية.

وسيتواجد عدد كبير من المحلليين الكبار فى قناة نادى الزمالك والذى كانوا نجوم نادى الزمالك السابقين ويعد أبرزهم أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق وطارق يحيي وسامى الشيشينى وأحمد رؤوف ووليد صلاح عبداللطيف وعبدالحميد بسيونى والعديد من نجوم الزمالك القدامي.