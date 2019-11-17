شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جميع مواجهات الدور الأول بكأس ملك إسبانيا وموعد النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 أقيمت منذ قليل قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2019/2020، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتحديد المباريات التي ستقام في الدور الأول من المسابقة.

وأكد الاتحاد الإسباني عن عدم مشاركة فالنسيا حامل اللقب وبرشلونة الوصيف وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ثاني وثالث الدوري الإسباني، في هذا الدور. حيث ستُلعب مباريات الدور الأول أيام 17 و18 و19 ديسمبر المقبل، من جولة واحدة حتى دور نصف النهائي. وجاءت نتائج القرعة كالتالي: بيسريل – ريال سوسيداد. كومياس – فياريال. أتلتيكو أنتونيانو – ريال بيتيس. تولوسا – بلد الوليد. ألامو – ريال مايوركا. أندروا – ليجانيس. خيمناستيكا – إليتشي. تليكيلانو – ألباسيتي. بيرجانتينوس – إشبيلية. ليرانس – جيرونا. ريال خاين – ديبورتيفو ألافيس. كاستيلون – لاس بالماس. سوكوياموس – ريال سرقسطة. كوركسو – ميرانديس. لوركا – أتلتيكو أوساسونا. كاسيرينيو – ألكوركون. زامورا – سبورتنج خيخون. مانساخيرو – تينيريفي. لاريدو – هويسكا. سبتة – نومانسيا. تاراسونا – رايو فاييكانو. هوسبيتاليت – غرناطة. ريال مورسيا – ريال سانتندر. Advertisements لارجانوس – إيبار. بينيا سبورت – فوينلابرادا. سيستاو ريفر – لوجو. يفيكا – ديبورتيفو لاكورونيا. اسكوبيدو – مالاجا. تاماراسيتا – ألميريا. ليالتاد دي فيافيكويسا – قادش. بورتجاليتي – إكسترمودرا. لييدا – إسبانيول. بادلونا – ريال أوفيدو. بينيا ديبورتيفا – بونفيردينا. قرطاجنة – ليوا. ليونيسا – لاس روزاس. خيمناستيك تراجونا – أولوت. ديبورتيفو مليلية – أوكام مورسيا. ديبورتيفو لوجرانيس – كلوب مارينو دي لوانجو. ميريدا – لا نونسيا. هيركليس – ريكرياتيفو هويلفا. بونتيفيدرا – إيبيزا. لاجوستيرا – كلوب أرو ديبورتيفو. كورنيلا – أورمويلا. سان سيباستيان لوس رييس – قرطبة. رايو ماخالوندا – راسينج كلوب دي فيرول. لانجريو – إيبرو. باراكلو – فياروبيا. أموربيتا – بادلوس. سالامانكا – بالاريس. ماربيا - خويخو. وأتم الاتحاد أن البطولة ستلعب بكرة جديدة ومختلفة عن ما تلعب به بطولة الدوري الإسباني، وستقام المباراة النهائية يوم 18 أبريل المقبل.

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