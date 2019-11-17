شكرا لقرائتكم شوقي غريب ورمضان صبحي في مؤتمر غدا للحديث عن لقاء جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويحضر المؤتمر رمضان صبحي قائد الفراعنة للحديث ايضا عن المباراة التي ستقام في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.
ويسبق الفراعنة مؤتمرات صحفية لباقي مدربي وقادة منتخبات نصف النهائي حيث يبدأ مؤتمر ديفيد نوتواني مدرب جنوب افريقيا في الثانية عشرة ظهرا، وفي الحادية عشرة مؤتمر سواليهو هايدرا مدرب كوت ديفوار والحادية عشرة والنصف ابراهيم تانكو مدرب غانا.
ومن المقرر ان يقام نصف النهائي الاخر بين غانا و كوت ديفوار في الخامسة مساء الثلاثاء باستاد السلام.
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