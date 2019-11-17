شكرا لقرائتكم سعد سمير ينشر صوره مع إبنته "الملكة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعت لاعب القلعة الحمراء بإبنته، وعلق عليها " الملكة" .

وينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لسعد سمير بشكل أساسي خلال المباراة أو المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه لترة ما بعد فترة توقف الدوري.

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وشارك سعد سمير في تدريبات الاهلي الأخيرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وشارك اللاعب في جزؤ من ودية الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً.

ويرغب فايلر في منح الفرصة لمدافع الفريق بشكل أكبر خلال مباراة أو مباراتين وديتين سيخوضهما الفريق خلال توقف الدوري الحالية.

ويتوقف الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) وكذلك تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والتى تنطلق غداً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.