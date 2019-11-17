شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف مدة غياب عبد الله السعيد بعد إصابة المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز مدة غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق بعد الإصابة التى لحقت به فى مران الفريق فى المغرب خلال معسكر الفريق الخارجى المقام حاليا استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن الدكتور أيمن فريد، طبيب فريق بيراميدز، إصابة عبد الله السعيد بكدمة فى الركبة اليمنى أثناء التدريبات بمدينة مراكش المغربية، وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب بعد تعرضه لكدمة قوية فى الركبة خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التى تقام بمعسكر المغرب.

وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.

وكشف المصدر لـ"الخليج 365" إن مدة غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز لا تقل عن شهر وبذلك لن يلحق اللاعب بمواجهة فريقه مع رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.