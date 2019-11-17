شكرا لقرائتكم على زين يحصل على لقب أفضل لاعب فى بطولة أسيا لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى بطولة أسيا للأندية التى حصل من خلالها على الميدالية البرونزية مع فريق الشارقة الإماراتى المحترفى فى صفوفه .

واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية .

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وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.

على زين موهبة كبيرة فى عالم كرة اليد و قدم الكثير والكثير لمنتخب مصر و النادى الأهلى قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية.