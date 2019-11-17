شكرا لقرائتكم ألمانيا وهولندا تتأهلان إلى نهائيات يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخبا ألمانيا وهولندا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب منتخب ألمانيا على ضيفه منتخب بيلاروسيا 4 - صفر في الوقت الذي تعادلت فيه هولندا سلبيا مع مضيفتها أيرلندا الشمالية يوم السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات.

وعلى ملعب بوروسيا بارك تقدم ماتياس غينتر بهدف لألمانيا في الدقيقة 41 ثم أضاف ليون عوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48 وتكفل توني كروس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و83.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني مقابل 13 نقطة لأيرلندا الشمالية في المركز الثالث وأربع نقاط لبيلاروسيا في المركز الرابع فيما تأتي استونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.