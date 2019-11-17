شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد انتهاء مسيرة بنزيمة الدولية.. واللاعب يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نويل لوغراي، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لن يشارك مرة أخرى مع منتخب الديوك.

وقال لوغراي في مقابلة مع محطة "ار ام سي سبورت"يوم السبت "إنه لاعب جيد للغاية، لا يوجد شك في إمكانياته، في ريال مدريد أظهر أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه لكن مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت".

يذكر أن بنزيمة تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنسي "الديوك" ماثيو فالبوينا، مما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض آخر مبارياته معه في الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2015 أمام أرمينيا حيث سجل هدفين.

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وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب قد سبق لو جريه في وضع نهاية لمشوار بنزيمة مع الديوك، عندما أكد قائلا: "لقد قمت بتحليل الأمور ولكن ليس من منظور فردي ولكن من منظور جماعي، الفريق دائما كان هو المقدم على ما عداه، وبعد ذلك اخترت من أعتقد أنه سيكون مفيدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، تصرفت بهذا الشكل دائما، لقد قررت وأتحمل مسؤولية قراري".

ورد كريم بنزيمة على انتقادات نويل لوغراي رئيس اتحاد الكرة الفرنسي بشأن نهاية مسيرته مع منتخب الديوك.

وقال بنزيمة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نويل أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدربين، فقط أنا من يضع نهاية لمسيرته الدولية، إذا كنت تعتقد أنني انتهيت دعني ألعب مع إحدى الدول المخول لي اللعب معها وسترى".