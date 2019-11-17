شكرا لقرائتكم السعودية تستضيف نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي للفروسية يوم السبت، اختيار السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بهذه الاستضافة، وقال في تصريح صحافي: إن استضافة السعودية لهذه الأحداث الرياضية العالمية، دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به رياضتنا من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الفيصل: إن نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حسن إدارة وتنظيم، يعود إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي".