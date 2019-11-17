شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يكشف مدة غياب عبد الله السعيد بعد إصابة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز مدة غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق بعد الإصابة التى لحقت به فى مران الفريق فى المغرب خلال معسكر الفريق الخارجى، المقام حاليا استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن الدكتور أيمن فريد، طبيب فريق بيراميدز، إصابة عبد الله السعيد بكدمة فى الركبة اليمنى أثناء التدريبات بمدينة مراكش المغربية، وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التى يحتاجها اللاعب بعد تعرضه لكدمة قوية فى الركبة خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التى تقام بمعسكر المغرب.

وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.

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