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شوقى غريب ورمضان صبحى فى مؤتمر صحفى غدا للحديث عن لقاء جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقي غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مؤتمراً صحفياً باستاد القاهرة فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاثنين للحديث عن مباراة جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها الثلاثاء فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

 

ويحضر المؤتمر رمضان صبحى قائد الفراعنة للحديث أيضا عن المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.

 

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ويسبق الفراعنة مؤتمرات صحفية لباقى مدربى وقادة منتخبات نصف النهائى، حيث يبدأ مؤتمر ديفيد نوتوانى مدرب جنوب أفريقيا فى الثانية عشرة ظهرا، وفى الحادية عشرة مؤتمر سواليهو هايدرا مدرب كوت ديفوار والحادية عشرة والنصف إبراهيم تانكو مدرب غانا.

 

ومن المقرر أن يقام نصف النهائى الآخر بين غانا وكوت ديفوار فى الخامسة مساء الثلاثاء باستاد السلام.

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