شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكرم منتخب السلة بعد الصعود لكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب و الرياضة إقامة حفل لتكريم منتخب كرة السلة للناشئات تحت 16 سنة، بعد الصعود لبطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة 2020.

وتأهل منتخب الناشئات تحت 16 سنة إلى كأس العالم، من خلال المشاركة فى البطولة الأفريقية التى أقيمت برواندا أغسطس الماضى، والتى يصعد من خلالها أصحاب المركزين الأول والثانى.

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من جهته أكد عمرو مصيلحى ، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، أن وزارة الرياضة أخطرت مجلس إدارة الاتحاد أن التكريم سيقام بعد غد الثلاثاء بمركز إعداد القادة.

يذكر أن منتخب الناشئين أيضا تأهل لكأس العالم من خلال البطولة الأفريقية التى أقيمت بالرأس الأخضر يوليو الماضى.

وتوجت منتخبات السلة للناشئين والرجال والسيدات بلقب البطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا.