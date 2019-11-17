شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعلن موعد نهائيات بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى موعد مباريات نهائى بطولة الدورى على مستوى الشباب والشابات وفوق 18 سنة.

وفقا للمواعيد التى أعلنها الاتحاد، يقام نهائى الدورى الممتاز شابات وشباب فى الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجارى، بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، وهو نفس موعد ومكان إقامة نهائى دورى الدرجة الثانية آنسات.

وعلى مستوى بطولة الجمهورية فوق 18 سنة، تقام النهائيات فى الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب الكاراتيه للشباب والناشئين وتحت 23 سنة توج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى مؤخرا، وتصدرت مصر الترتيب العالمى بعد التتويج بالبطولة.