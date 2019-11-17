شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدى رئيساً لبعثة الأهلي فى تونس لمواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف مجلس إدارة االنادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الدكتور مهند مجدى، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق فى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي بدورى أبطال أفريقيا.

ويسافر فريق الكرة إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى.

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وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.

كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث، وتقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.