شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يشيد بمعسكر القاهرة: كنا نفتقد الاحتكاك بفرق الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الجهاز الفني لنادي أسوان بمعسكر الفريق المقام حالياً فى زهراء مدينة نصر ضمن استعدادات تماسيح النيل لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

وأكد محمود سمكة، إدارى الفريق الأسواني، أن الاحتكاك بفرق الدورى الممتاز ساعد اللاعبين على اكتساب الخبرات وهذا كان أكثر ما يفتقده أبناء الجنوب قبل القدوم إلى معسكر القاهرة، بسبب بعد المسافات التي حالت دون وجود هذا الاحتكاك.

وأضاف سمكة أن الفريق الأسوانى مكتمل الصفوف فى الوقت الحالى استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل، حيث خاض أبناء الجنوب مباراتين وديتين حتى الآن خسروا الأولى أمام المقاصة بنتيجة 2/0، وتعادلوا فى الثانية أمام الجونة بنتيجة 1/1.

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ويستعد أسوان لمواجهة فريق إف سي مصر في تمام الساعة الثانية والنصف غداً الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، فى اللقاء الودى الثالث لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.