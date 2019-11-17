شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد تحسن حالة محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحسن حالة محمود متولي، مدافع الفريق، الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن متولى يخضع لجلسات علاج طبيعى وجلسة فى الجيم، ولن يتم الاستعجال فى حالته لمنحه الوقت الكافى للتعافى، حتى يلتئم بالكامل التمزق الذى تعرض له فى العضلة الخلفية.

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وأوضح محمود أن متولى سيجرى أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجى الذى يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان محمود متولى قد أجرى أشعة خلال وجود الفريق فى معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشارى الألمانى الذى أوصى بعد الاستعجال فى عودة اللاعب للتدريبات.